Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln-Mehrhoog - Brand einer Strohpresse führte zur Sperrung der Duisburger Straße (B8)

Wesel (ots)

Am Freitag, den 29.07.2022, gegen 19.15 Uhr, kam es, im Bereich der Duisburger Straße/Jansenkathweg, aus bisher ungeklärter Ursache, im Zuge von Erntearbeiten zu einem Brand einer Strohpresse. Das Zugfahrzeug konnte noch rechtzeitig von der brennenden Strohpresse abgehängt werden und blieb unbeschädigt. Die Strohpresse brannte vollständig aus. Zudem gerieten noch ca. 1000 qm der abgeernteten Fläche in Brand. Das Feuer konnte von mehreren eingesetzten Feuerwehren zeitnach gelöscht werden. Ein helfender Anwohner wurde das Einatmen von Rauchgas leicht verletzt und zur weiteren Kontrolle in ein Weseler Krankenhaus gebracht. Für die Löscharbeiten musste die Duisburger Straße (B8) bis gegen 21.40 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die Polizei abgeleitet.

