Polizei Köln

POL-K: 221011-2-K Seniorin die Handtasche entrissen - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Handtaschenraub am späten Montagabend (10. Oktober) in Köln-Porz sucht die Polizei nach einem hell gekleideten Unbekannten, der einer 82-jährigen Kölnerin gegen 22 Uhr am Friedrich-Ebert-Ufer/Bahnhofstraße ihre beige Handtasche entrissen haben soll.

Der Mann soll mit einer grauen Kapuzenjacke und einer grauen Jogginghose bekleidet gewesen, etwa 160cm groß und unter 18 Jahre alt gewesen sein. Zeugenangaben zufolge lief der Verdächtige mit der Beute in Richtung Süden davon. Die 82-Jährige erlitt leichte Verletzungen an der Hand.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zum Tatgeschehen sowie der Identität oder dem Aufenthaltsort des Gesuchten unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cw/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell