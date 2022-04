Pirmasens (ots) - In der Zeit von Ostersamstag, 18:00 Uhr, auf Ostersonntag, 09:30 Uhr beschädigt ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich mit seinem Auto, einen weißen Seat, Ateca mit HD- Kennzeichen. Der Seat war in der Bogenstraße, in Fahrtrichtung Von-der-Tann-Straße abgestellt und wurde vermutlich beim Vorbeifahren am linken Außenspiegel beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, ...

mehr