Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Pedelec-Fahrer bei Unfall auf der Worblinger Straße verletzt (22.04.2023)

Singen (ots)

Ein Pedelec-Fahrer ist bei einem Unfall auf der Einmündung der Steißlinger Straße auf die Worblinger Straße am Samstagnachmittag verletzt worden. Eine 53-jährige Frau bog mit einem Hyundai von der Steißlinger Straße kommend nach rechts auf die Worblinger Straße ab und stieß dabei mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 85-Mann mit auf einem Pedelec zusammen. Der 85-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell