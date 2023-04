Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunker fährt gegen Garagentor (21.04.2023)

Bräunlingen (ots)

Sein eigenes Garagentor demoliert hat ein betrunkener Autofahrer am Freitagabend gegen 20.30 Uhr in Bräunlingen. Ein Zeuge beobachtete einen 41-Jährigen, der mit seinem Auto gegen ein Garagentor prallte und es beschädigte. Danach stieg der Mann aus und ging, erkennbar unter Alkoholeinfluss stehend, in seine Wohnung. Die alarmierte Polizei konnte den Betrunkenen dort antreffen. Ein Test ergab einen Alkoholwert von über 2 Promille, weshalb die Beamten eine Blutentnahme anordneten. Gegen den Autofahrer leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell