POL-BOR: Gronau - Kellertüren aufgebrochen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Eschenstraße; Tatzeit: zwischen, 31.12.2022, 20.00 Uhr, und 02.01.2023, 19.45 Uhr;

Ein Unbekannter ist in Gronau in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Eschenstraße eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen entwendete der Täter Leergut. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag- und Montagabend. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

