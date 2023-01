Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Bargeld entwendet

Heek (ots)

Tatort: Heek, Stroot; Tatzeit: 02.01.2023, 19.25 Uhr;

Geld hat ein Unbekannter am Montag in Heek aus der Kasse eines Verbrauchermarktes gestohlen. Eine Mitarbeiterin entdeckte den Diebstahl gegen 19.30 Uhr. In dem Geschäft an der Straße Stroot hatten sich zum fraglichen Zeitpunkt zwei Männer als Kunden aufgehalten. Wie der oder die Täter Zugriff auf den Inhalt der Kasse erlangten, ist noch nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (2561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell