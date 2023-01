Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrer kollidieren

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Südlohner Diek; Unfallzeit: 02.01.2023, 05.45 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Fahrradfahrer am Montag in Vreden bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 16-Jährige war gegen 05.45 Uhr auf dem Radweg am Südlohner Diek aus Richtung Ringstraße kommend unterwegs. Dabei stieß der Jugendliche seinen Angaben nach mit einer entgegenkommenden Radfahrerin zusammen. Die etwa 20 bis 30 Jahre alte Frau habe sich nach einem kurzen Wortwechsel entfernt. Ein hinzugekommener Zeuge habe sich nach seinem Wohlbefinden erkundigt. Der leichtverletzte Vredener hatte seinen Weg anschließend zu Fuß fortgesetzt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

