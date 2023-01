Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Pkw überschlägt sich

Drei Verletzte

Isselburg-Anholt (ots)

Unfallort: Isselburg-Anholt, Höftgraben; Unfallzeit: 02.01.23, ca. 23.10 Uhr; Am Montagabend befuhr ein 22 Jahre alter Autofahrer aus Bocholt gegen 23.10 Uhr den Höftgraben. Er wich einem Reh aus, kam in der Folge von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben, wo sich der Pkw überschlug. Der 22-Jährige und seine beiden Beifahrer, 19 und 21 Jahre alte Bocholter, erlitten leichte Verletzungen. Der total beschädigte Pkw musste aus dem Straßengraben geborgen werden. (fr)

