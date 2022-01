Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Einfamilienhaus

Mönchengladbach - Ohler (ots)

Am Freitag, den 28.01.2022, in der Zeit von 17:15h bis 21:30h, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Johanna-Hölters-Straße ein, indem ein Fenster aufgehebelt wurde. Im Haus wurde Schränke durchwühlt und es wurde Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell