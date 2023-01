POL-BOR: Nachtragsmeldung zur Sperrung der B67

Borken (ots) - Tatort: Borken, Heidener Straße; Tatzeit: zwischen 26.12.2022, 19.00 Uhr, und 01.01.2023, 17.45 Uhr; Ein Navigationsgerät haben Unbekannte in Borken aus einem geparkten Wagen gestohlen. Das Fahrzeug hatte in einer Tiefgarage an der Heidener Straße gestanden. Dort kam es zwischen dem zweiten Weihnachtsfeiertag und Neujahr zu der Tat. Die Die erbeuteten ein nicht fest eingebautes Gerät der Marke Tomtom. Die Polizei bittet um Hinweise an das ...

