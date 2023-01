Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Diebstahl aus Pkw

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Jutequartier; Tatzeit: 02.01.2023, zwischen 19.25 Uhr und 19.30 Uhr;

Einen Rucksack samt Portemonnaie mit Bargeld und Papieren hat ein Unbekannter am Montag in Ahaus aus einem geparkten Auto gestohlen. Das Fahrzeug hatte an der Straße Jutequartier gestanden, wo es zwischen 19.25 Uhr und 19.30 Uhr zu der Tat kam. Um an die Beute zu gelangen, hatte der Täter eine Seitenscheibe eingeschlagen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

