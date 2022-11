Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, An der Kreuzkirche/ Fenster aufgehebelt

Coesfeld (ots)

Gegen 21.45 Uhr sind Unbekannte am Montag (28.11.22) in das Clemens-Brentano-Gymnasium eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in Büroräume. Ob sie etwas gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell