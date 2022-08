Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in der Untereckstraße - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

In der Untereckstraße in Lörrach kam es am Mittwochabend, 03.08.2022, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Kurz vor 20:00 Uhr war deshalb die Polizei verständigt worden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand waren zwei sich bekannte Männer im Alter von 20 und 27 Jahren zunächst verbal in Streit geraten. Nachdem der Jüngere dann ein Messer gezückt haben soll, sei sein Kontrahent geflüchtet und dabei gestürzt. Weitere Männer griffen ein und entwaffneten den 20-jährigen. Zwischen mindestens vier Männern entwickelte sich dann eine körperliche Auseinandersetzung. Drei Beteiligte wurden verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei behielt das Messer ein und erteilte Platzverweise. Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Mitteilerin über Notruf, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, zu melden.

