Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Pedelecfahrer beim Einbiegen erfasst

Südlohn-Oeding (ots)

Unfallort: Südlohn-Oeding, Bundesstraße 70; Unfallzeit: 02.01.2023, 17.00 Uhr;

Ein Pedelecfahrer hat am Montag in Südlohn-Oeding bei einem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Eine 46-Jährige befuhr gegen 17.00 Uhr die Vennstraße in Richtung Bundesstraße 70, auf die sie nach rechts einbiegen wollte. Der 40-Jährige war gleichzeitig auf der bevorrechtigten B70 in Richtung Oeding unterwegs. Die Vredenerin erfasste mit ihrem Wagen das Zweirad. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Bei der Aufnahme des Unfalls stellte sich heraus, dass die Lichtanlage des Pedelecs nicht funktionierte. (to)

