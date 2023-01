Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Einbrecher steigen durch Fenster ein

Raesfelde (ots)

Tatort: Raesfeld, Birkenhain; Tatzeit: zwischen 31.12.2022, 10.00 Uhr, und 02.01.2023, 10.00 Uhr;

Einbrecher haben sich mit Gewalt Zugang zu einem Wohnhaus in Raesfeld verschafft. Den Tätern war es gelungen, durch ein Fenster in das Gebäude an der Straße Birkenhain einzudringen. Im Innern durchsuchten die Unbekannten zahlreiche Schränke. Ob und was sie entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Tat spielte sich ab zwischen Silvester, 10.00 Uhr, und Montag, 10.00 Uhr. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02861) 9000 mit dem Kriminalkommissariat in Borken in Verbindung setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell