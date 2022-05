POL-SO: Werl - Junge springt auf die Straße und rennt weg

Lippstadt (ots) - Zoll und Polizei kontrollierten am Dienstag (17. Mai 2022) bis in die frühen Nachmittagsstunden Lastkraftwagen auf einem Parkplatz an der B55. Ein Augenmerk richteten die Ordnungshüter hierbei auf den gewerblichen Güterverkehr. Ziel war es unter anderem die Verkehrssicherheit, Ladungssicherung und Einhaltung der Fahrzeiten in Augenschein zu nehmen. Nach sechs Stunden mussten die Beamten 14 Anzeigen ...

mehr