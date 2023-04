POL-KN: (St. Georgen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer verletzt sich bei einem Sturz (22.04.2023)

Stockach (ots) - Insgesamt rund 25.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagmorgen auf der Einmündung des Köpflwegs auf den Schorenweg ereignet hat. Eine 33-jährige VW-Fahrerin war auf dem Schorenweg in Richtung Neuseggehof unterwegs. An der Einmündung zum Köpfleweg kam es zum ...

mehr