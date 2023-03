Polizei Duisburg

POL-DU: Fahrn: Junger Autofahrer verliert Kontrolle

Duisburg (ots)

Ein 18 Jahre alter Autofahrer hat am Dienstagabend (28. März) gegen 21:20 Uhr auf der Römerstraße die Kontrolle über seinen Mercedes verloren. Er stieß mit einem am Straßenrand geparkten Pkw zusammen und schob diesen in einen ebenfalls parkenden Citroen. Anschließend geriet der Mercedes in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Opel Corsa. Der Wagen schleuderte weiter und kam schlussendlich kurz vor der Einmündung zur Hafenstraße zum Stehen. Der 18-Jährige Fahrer kam vorsorglich zur Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt, ob der junge Mann zu schnell unterwegs war.

