Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Junge Erwachsene geraten auf offener Straße in Streit - drei Verletzte

Duisburg (ots)

Kurz nach Mitternacht (00:20 Uhr) kam es in der Nacht zum Samstag (25. März) auf der Kaiser-Wilhelm-Straße aus bislang unbekanntem Grund zu einer Auseinandersetzung. Zuvor hatten drei Männer (18, 20, 24) mit einem Pkw verkehrsbedingt in Höhe der Wilfriedstraße vor einem Fitnesscenter gehalten. Etwa 20 Personen, die dort fußläufig unterwegs waren, gerieten mit den Fahrzeuginsassen in Streit. Als diese den Wagen verließen, kam es zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf der 18- und der 24-Jährige Stichverletzungen davontrugen und deren Pkw beschädigte wurde. Die beiden Verletzten retteten sich in ihren VW Tiguan und fuhren zur Polizeiwache nach Hamborn; von dort wurde die ärztliche Versorgung der Verletzten veranlasst. Der dritte Insasse (20) flüchtete zunächst zu Fuß, konnte aber kurz darauf durch alarmierte Polizeikräfte angetroffen und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden - bei keinem der Beteiligten bestand Lebensgefahr. Offensichtlich kannten sich die Kontrahenten, die allesamt polizeibekannt sind: Durch die Angaben der VW-Insassen konnte die Polizei fünf Verdächtige im Alter von 18 und 19 Jahren identifizieren, von denen vier noch im Laufe des gleichen Tages ermittelt und vernommen wurden. Die Staatsanwaltschaft Duisburg bewertet den Sachverhalt als versuchtes Tötungsdelikt. Jetzt ermittelt die Mordkommission und sucht weitere Zeugen, die Hinweise zum Ablauf des Streitgeschehens geben können (Telefon: 0203 2800).

