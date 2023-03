POL-DU: Rheinhausen: 28-Jähriger nach riskantem Überholmanöver schwer verletzt - Lebensgefahr

Duisburg (ots) - Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag (24. März) gegen 17:20 Uhr eine Parfümerie an der Düsseldorfer Straße ausgeraubt. Mit zwei Pfeffersprays in der Hand hielt er die beiden Mitarbeiterinnen (46 und 61) in Schach und raubte mehrere Flacons Parfüm im Wert von knapp 600 Euro. Dann ergriff er zu Fuß die Flucht. Laut Zeugenaussagen soll er eine ...

