POL-D: Sichere Altstadt - Schwerpunktkontrollen zur Waffenverbotszone - Über 500 Personen überprüft - Messer und andere gefährliche Gegenstände sichergestellt

Am Wochenende führte die Polizei Düsseldorf Schwerpunktkontrollen zur Waffenverbotszone durch. Unterstützt durch Beamtinnen und Beamte der Bereitschaftspolizei fanden die Überprüfungen an wechselnden Orten in der Altstadt statt. Hierbei wurden über 500 Personen kontrolliert und mehrere Messer und andere gefährliche Gegenstände sichergestellt.

Die eigens für die Kontrollen vorgesehenen Teams waren äußerst mobil und konnten sehr schnell auf Besucherströme und Ansammlungen innerhalb des Altstadtbereichs reagieren. Die Kontrollen fanden bereits bei erstem Zulauf in Richtung der "längsten Theke der Welt" statt und erstreckten sich bis in die Nacht.

Die Bilanz des Wochenendes in Zahlen:

- Insgesamt 501 überprüfte Personen - Sicherstellungen (siehe beigefügte Fotos): o 1 Einhandmesser o 1 Mini-Springmesser o 1 Teleskopschlagstock o 1 Schlagring mit integriertem Messer

"Wir werden nicht nachlassen, die Einsatzkonzeption für die Altstadt ständig anzupassen und es Störenfrieden und Gewalttätern so ungemütlich wie möglich zu machen. Messer und andere Waffen haben bei einem Besuch der Altstadt einfach nichts zu suchen!", fasst der Leiter der Inspektion Mitte, Polizeidirektor Thorsten Fleiß, den Einsatz zusammen. Gleichzeitig kündigte er weitere gleichgelagerte Aktionen an.

