Polizei Düsseldorf

POL-D: Lierenfeld - Fake-Polizisten versuchten 83-jährige Rentnerin um Erspartes zu bringen - Aufmerksamer Nachbar machte Betrügern dicken Strich durch ihre perfide Rechnung

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 18. August 2022, 15:30 Uhr

Erneut haben Kriminelle über die Masche "Falsche Polizisten" versucht, eine Rentnerin um ihre Ersparnisse zu bringen. Fast hätte die Frau den Betrügern eine hohe Bargeldsumme übergeben, allerdings machte ein aufmerksamer Nachbar den Tätern einen Strich durch die Rechnung.

Der Reihe nach:

Die 83-Jährige bekam um 10:00 Uhr einen Anruf über ihr Festnetztelefon. Am anderen Ende stellte sich eine angebliche Mitarbeiterin des LKA mit Namen vor. Die falsche Polizistin erzählte der Düsseldorferin etwas von einem Einbruch in ihrer Nachbarschaft und erklärte, dass es Hinweise gäbe, dass sie selbst Opfer eines Einbruchs werden könnte. Dabei fragte die Täterin beiläufig, ob sie Schmuck oder Bargeld zu Hause habe. Da bei der Düsseldorferin zunächst das Misstrauen stieg, wurde sie von der Täterin an einen "weiteren Mitarbeiter des LKA" weiterverbunden. Dieser bekräftigte die Lügengeschichte der ersten Anruferin, obendrein verpflichtete er die 83-Jährige zum Schweigen. Dann gab er der völlig verunsicherten Frau den Auftrag, zu ihrer Bank zu fahren und Bargeld abzuholen. Dabei musste Sie dem Täter ihre Handynummer geben, um "erreichbar" zu sein. Immer wieder nahmen die Täter Kontakt auf und pochten weiterhin darauf, dass sie keine andere Person zu informieren habe. Bei Ihrer Bank hob die Rentnerin ihre Ersparnisse ab und fuhr zurück nach Hause, um auf weitere Anweisungen zu warten. Vor ihrer Haustür traf sie zufällig auf ihren 48-jährigen Nachbarn. Dem fiel das nervöse und ängstliche Verhalten seiner Nachbarin auf und er sprach sie an. Als sich die völlig eingeschüchterte Frau ihm anvertraute, rief er sofort die Polizei. Währenddessen versuchten die Täter noch vergeblich, die Frau zur Übergabe des Geldes zu bringen. Letztlich kamen die Ersparnisse zurück zur Bank. Die Ermittlungen dauern an. In diesem Zusammenhang ein Appell ihrer Polizei Düsseldorf: "Seien auch Sie ein aufmerksamer Nachbar, unterstützen Sie Seniorinnen und Senioren in ihrer Nachbarschaft. Rufen Sie die Polizei beim geringsten Verdacht auf eine Straftat."

Präventions- und Verhaltenstipps zu Betrugsmaschen finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/ueber-uns/

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell