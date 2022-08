Polizei Düsseldorf

POL-D: ***Meldung der Autobahnpolizei*** - A 44 - Neersen - Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 18. August 2022, 18:07

Schwere Verletzungen zog sich gestern Abend ein Motorradfahrer bei einem Alleinunfall auf der A 44 bei Neersen zu. Er hatte aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über sein Zweirad verloren und war nach einer kurzen Berührung mit der Leitplanke gestürzt.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der 34-jährige Viersener mit seiner Suzuki zunächst auf der A 52 in Richtung Essen unterwegs. Im Autobahnkreuz Neersen wechselte er auf die A 44 in Richtung Kassel. Im dortigen Kurvenbereich verlor er die Kontrolle über sein Krad, kam nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Er stürzte zu Boden und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste.

