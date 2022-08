Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Gerresheim - 15-jährige Fahrradfahrerin von Pkw erfasst und schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 17. August 2022, 18:25 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Gerresheim wurde eine 15-jährige Radfahrerin so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Sie war von einem Pkw erfasst worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die 15-jährige Jugendliche mit ihrem Fahrrad auf dem Siedlerweg in Richtung Dreherstraße unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es aus bislang unklarer Ursache zur Kollision mit dem Opel eines 80-jährigen Mannes. Er wollte von der Dreherstraße nach links in den Siedlerweg einbiegen. Der Pkw erfasste die 15-Jährige aus Düsseldorf. Dabei verletzte sich die Jugendliche so schwer, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Der 80-Jährige erlitt einen Schock und blieb ansonsten unverletzt. Inwiefern die Ampel der Radfahrerin oder des Pkw-Fahrers rot anzeigte, ist unter anderem derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

