Polizei Düsseldorf

POL-D: Velbert - A44 Richtung Essen - Verkehrsunfall - Gefährliches Wendemanöver auf der Autobahn - Hoher Sachschaden

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 17. August 2022, 12:18 Uhr

Ohne Personenschaden verlief gestern Mittag ein Verkehrsunfall bei Velbert auf der A44 in Richtung Essen, als ein 79-Jähriger mit seinem Pkw entgegengesetzt zur Fahrtrichtung wendete und mit dem Auto einer 52-Jährigen zusammenprallte.

Der 79-Jährige aus Heiligenhaus stellte nach erster eigener Aussage im Stadtgebiet einen Reifenschaden an seinem Pkw fest. Unbeabsichtigterweise fuhr der Mann dann an der Anschlussstelle Heiligenhaus-Hetterscheidt auf die A44 in Richtung Essen auf. Als er seinen Fehler bemerkte, wendete er verbotswidrig über den rechten und linken Fahrstreifen, um entgegengesetzt zur Anschlussstelle zu gelangen und die Autobahn wieder zu verlassen. Bei seinem Wendemanöver kam es dabei zum Zusammenprall mit dem Pkw der 52-Jährigen aus Velbert. Glücklicherweise blieben die 52-Jährige und der 79-Jährige unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen entstanden nicht. Der Führerschein des 79-Jährigen wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell