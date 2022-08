Polizei Düsseldorf

POL-D: ++Abschlussmeldung++ Krefeld - A 57 Richtung Köln in Höhe Anschlussstelle Krefeld-Gartenstadt - Tanklastzug umgekippt - Lkw Fahrer schwer verletzt - Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 16. August 2022, 09:49 Uhr

Wie bereits mit dem Pressebericht von gestern Morgen berichtet, kippte gestern bei Krefeld auf der A57 Richtung Köln ein Tanklastzug um. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5298078

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kippte der mit Gefahrgut beladene Tanklastzug im Kurvenbereich der Anschlussstelle Krefeld-Gartenstadt aus ungeklärter Ursache um. Der Fahrer, ein 56-Jähriger aus Duisburg, kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht mittlerweile nicht mehr. Aus dem Tank trat erhitzter Flüssigkunststoff aus, der durch Abkühlen erhärtete und mit dem Fahrbahnbelag verklebte. Eine Gefahr für Menschen oder Umwelt bestand laut Umweltamt nicht. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die Verbindungsfahrbahn zur A57 in der Anschlussstelle Krefeld-Gartenstadt in Richtung Uerdingen aus beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Auch die angrenzende L473 musste gesperrt werden. Die Sperrung der Anschlussstelle wird voraussichtlich eine längere Zeit in Anspruch nehmen, da die Fahrbahndecke in diesem Bereich möglicherweise abgefräst werden muss. Größere Verkehrsstörungen auf der A57 ergaben sich nicht.

Der Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.

