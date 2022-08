Polizei Düsseldorf

POL-D: Öffentlichkeitsfahndung! Nach brutalem Raub auf offener Straße in Stadtmitte - Polizei sucht öffentlich mit Lichtbildern nach zwei Tatverdächtigen

Düsseldorf (ots)

Unsere Pressemeldung von Donnerstag, 21. April 2022:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5202003

Nach einem brutalen Raub auf offener Straße in Stadtmitte zum Nachteil eines 23 Jahre alten Mannes, wendet sich die Düsseldorfer Polizei an die Öffentlichkeit und sucht mit Lichtbildern nach zwei Tatverdächtigen. Die beiden stehen im Verdacht, gemeinsam mit vier weiteren Unbekannten, den 23-Jährigen Mitte April dieses Jahres auf der Straße Am Wehrhahn in Höhe der Schützenstraße überfallen und beraubt zu haben.

Da die bisherigen Ermittlungen des Fachkommissariats nicht zur Identifizierung der Täter führten, veröffentlicht die Düsseldorfer Polizei nun Lichtbilder einer Überwachungskamera und fragt:

Wer kennt die Männer auf den Bildern (unter unten stehendem link abrufbar)?

https://polizei.nrw/fahndung/85469

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 36 der Düsseldorfer Polizei unter 0211-8700 entgegen.

