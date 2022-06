Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PKW entwendet

Ehlenz (ots)

In der Nacht auf den 23.06.22 wurde in der Heilenbacher Straße in Ehlenz ein grauer PKW Audi A2 entwendet. Bislang gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06561-96850).

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell