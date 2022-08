Polizei Düsseldorf

POL-D: ***Meldung der Autobahnpolizei*** - A 1 bei Remscheid - Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab - Zwei Menschen schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 19. August 2022, 18:35 Uhr

Zwei Schwerverletzte sind die Folgen eines Alleinunfalls auf der A 1 bei Remscheid am Freitagabend. Eine 73-Jährige hatte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war nach mehrmaligem Überschlagen mit dem Auto auf dem Dach zum Liegen gekommen.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei war eine 73-Jährige aus Bornheim mit ihrem VW auf der A 1 in Richtung Köln unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Remscheid-Lennep und Remscheid verlor die Frau aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über den Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch eine dort aufsteigende Schutzplanke überschlug sich der VW mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen. Ersthelfer befreiten die 73-Jährige und ihre 74 Jahre alte Beifahrerin aus dem Auto. Hierbei verletzten sich zwei Ersthelfer leicht. Die beiden schwer verletzten Frauen aus dem VW wurden zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. An drei weiteren Fahrzeugen entstand Sachschaden, da sie über umherliegende Trümmerteile gefahren waren.

