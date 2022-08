Polizei Düsseldorf

POL-D: ***Meldung der Autobahnpolizei*** - A 57 - Schwerer Verkehrsunfall im Autobahnkreuz Kaarst - Pkw-Fahrer stirbt im Krankenhaus

Düsseldorf (ots)

Freitag, 19. August 2022, 16:07 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag im Autobahnkreuz Kaarst zog sich der Fahrer eines Pkw so schwere Verletzungen zu, dass er später im Krankenhaus starb.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der 50-jährige Krefelder mit seinem Toyota auf der A 57 in Richtung Köln unterwegs. Im Autobahnkreuz Kaarst befuhr er nach Zeugenaussagen zunächst die Tangente, die in Richtung Roermond führt. Aus unklarer Ursache soll er dann plötzlich nach links gewechselt sein. Dabei gelangte das Fahrzeug auf die dort aufsteigende Schutzplanke, schleuderte über die Fläche des Sichtdreiecks und kam in einer wenige Meter tiefen Grube neben der Fahrbahn zum Stillstand. Ersthelfer befreiten den Schwerverletzten aus seinem Auto, das auf dem Dach lag. Rettungskräfte brachten ihn nach einer Erstversorgung unter akuter Lebensgefahr in eine Klinik. Hier starb der Mann jedoch einige Zeit später. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team sicherte die Spuren. Die Tangente in Richtung Roermond blieb während dieser Zeit gesperrt.

