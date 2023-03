Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Mit zwei Pfeffersprays bewaffnet - Räuber überfällt Parfümerie

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag (24. März) gegen 17:20 Uhr eine Parfümerie an der Düsseldorfer Straße ausgeraubt. Mit zwei Pfeffersprays in der Hand hielt er die beiden Mitarbeiterinnen (46 und 61) in Schach und raubte mehrere Flacons Parfüm im Wert von knapp 600 Euro. Dann ergriff er zu Fuß die Flucht. Laut Zeugenaussagen soll er eine dickliche Statur haben, eine mittellange dunkelblaue Jacke, eine dunkle Jeanshose sowie eine grüne Mütze getragen haben. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei melden können.

