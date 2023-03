Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Raser, Poser und Dater im Visier von Polizei und Stadt

Duisburg (ots)

Polizei Duisburg, Autobahnpolizei (PP Düsseldorf) und die Stadt Duisburg sind am Samstagabend (25. März) auf der Autobahn und auf innerstädtischen Straßen gegen Raser, Poser und Dater vorgegangen. Im Visier: Geschwindigkeitssünder, verkehrsunsichere Fahrzeuge und Fahrerinnen und Fahrer, die es mit den Regeln der Straßenverkehrsordnung nicht so genau nahmen.

Trotz regnerischer Wetterverhältnisse zählten die Einsatzkräfte 255 Verstöße, weil meist Autofahrer zu schnell unterwegs waren. Neben den Verwarn- und Bußgeldern, die die Temposünder nun erwarten, schrieben die Beamten auch noch 15 Verwarngelder und 20 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Unter anderem wegen eines Rotlichtverstoßes oder dem Überholen an einer Stelle, an der es verboten war. Bei der intensiven Kontrolle von fünf Pkw stellten die Ordnungshüter fest, dass sie so umgebaut waren, dass sie nicht mehr als verkehrssicher galten. Die Reifen eines weißen VW schliffen beispielsweise beim Lenkeinschlag stark am Radkasten. Abschleppunternehmen erschienen vor Ort und stellten die Fahrzeuge sicher. Ein Gutachter wird sie nun nochmal genauer unter die Lupe nehmen.

Auf der August-Thyssen-Straße stießen Beamte auf einen 26-jährigen Mann am Steuer eines Mercedes. Bei seiner Überprüfung kam heraus, dass er keine Fahrerlaubnis hat.

Die Duisburger Polizei wird auch weiterhin mit Unterstützung der Stadt und der Autobahnpolizei gegen Raser, Poser und Dater vorgehen und für die Verkehrssicherheit auf Duisburgs Straßen im Einsatz sein.

