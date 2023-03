Polizei Duisburg

POL-DU: Mündelheim: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall - 90-Jährige verletzt

Duisburg (ots)

Ein 43-jähriger Autofahrer, der offensichtlich Alkohol getrunken hatte, hat am Donnerstagnachmittag (23. März, gegen 14:35 Uhr) einen Unfall auf der Mündelheimer Straße verursacht. Der Mann war mit seinem Skoda Octavia auf der B 288 in Richtung Serm unterwegs und fuhr laut Zeugenaussagen trotzt Rotlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich. In Höhe der dortigen Tankstelle kollidierte er mit der 90-jährigen Fahrerin eines VW Golf. Die Seniorin verletzte sich, benötigte aber keinen Rettungswagen. Weil Polizisten bei dem 43-jährigen Alkoholgeruch feststellten und auch ein Vortest positiv ausfiel, nahmen die Beamten ihn mit zur Wache. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Den Führerschein des alkoholisierten Unfallverursachers stellten die Polizisten sicher.

