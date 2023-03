Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mönchengladbach (ots)

Im Bereich der Badenstraße in Mönchengladbach Eicken kommt es am heutigen Tage gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer. Der 79jährige Radler befuhr die Badenstraße in Richtung Wattstraße. Ein ihm entgegenkommender PKW-Fahrer wollte von der Badenstraße nach links in die Buschallee abbiegen und übersah hierbei den Radfahrer. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten. Hierbei zog sich der 79jährige Mann schwerere Verletzungen an der Hand und am Kopf zu. Er musste mittels Rettungswagen einem nahgelegenen Krankenhaus zugeführt werden, in welchem er stationär behandelt werden muss.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell