Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 26-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 16. März, ist es an der Aachener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem unbekannten Fahrer eines Kastenwagens gekommen. Dabei erlitt der Fußgänger leichte Verletzungen. Der Fahrer flüchtete von der Unfallstelle.

Nach eigenen Angaben und Zeugenaussagen ging ein 26-jähriger Mann gegen 15.10 Uhr auf dem Fußweg die Aachener Straße in Richtung Monschauer Straße entlang. Aus einer Ausfahrt an einem Gebäude sei dann der Fahrer eines Kastenwagens herausgefahren und über den Fußweg in Richtung Aachener Straße gefahren. Dabei habe der Wagen den 26-Jährigen am Arm touchiert und leicht verletzt. Anschließend sei der Fahrer weggefahren ohne anzuhalten.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtete haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell