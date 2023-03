Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Rheydt und Wickrath-Mitte

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag, 16. März, zwischen 5.30 Uhr und 14.15 Uhr in zwei Wohnungen in an der Königsstraße eingebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter auf unbekannte Weise Zugang zu einem Mehrfamilienhaus. Anschließend öffneten sie gewaltsam die Eingangstür von zwei Wohnungen und durchsuchten diese auf Wertgegenstände. Sie entwendeten dabei Schmuck und Bargeld.

Einbrecher sind am Donnerstagabend, 16. März, zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr in ein Haus am Geranienweg eingebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand öffneten die Täter gewaltsam ein Küchenfenster und durchsuchten anschließend die Räume nach Wertgegenständen. Dabei entwendeten sie unter anderem Bargeld.

Die Polizei bittet in allen Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell