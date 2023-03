Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 10-jähriger Junge bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 15. März, ist ein 10-jähriger Junge leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich an einem Fußgängerüberweg an der Hochstadenstraße.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr eine 70-jährige Autofahrerin gegen 12 Uhr die Hochstadenstraße in Richtung Klosterstraße. An einem Fußgängerüberweg im Bereich der Quadstraße überquerte der 10-Jährige die Straße. Dabei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen der 70-jährigen Autofahrerin und dem Jungen. Der 10-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn später zur Behandlung und Kontrolle in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und noch nicht namentlich erfasst wurden, sich unter der Rufnummer 02161-290 bei der Polizei Mönchengladbach zu melden. (jl)

