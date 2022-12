BPOLI-KA: (Heidelberg) Mann bei Diebstählen im Zug erwischt

Heddesheim/Hirschberg (ots) - Zwei derzeit Unbekannte überquerten in den frühen Morgenstunden (19. Dezember) an einem Haltpunkt verbotenerweise die Gleise Gegen 6:25 Uhr und unmittelbar vor der Einfahrt eines Regionalexpress, überquerten zwei unbekannte Personen die Gleise an einer nicht erlaubten Stelle in Heddesheim/Hirschberg. Der Triebfahrzeugführer musste eine Schnellbremsung einleiten. Da zunächst nicht ...

mehr