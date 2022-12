BPOLI-KA: Widerstand endet im Gefängnis

Mannheim (ots) - Eine 44-jährige Frau wurde am späten Sonntagabend (18. Dezember) von der Weiterfahrt in Mannheim ausgeschlossen. Gegen 23 Uhr befand sich die Reisende in einem ICE der Deutschen Bahn, als sie in Mannheim von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden sollte. In Bezug auf das richtige Tragen des Mund-Nasen-Schutzes folgte die Frau den Anweisungen des ...

mehr