POL-MG: Einbruch an einer Baustelle in Geistenbeck - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots) - Mehrere Personen haben sich in der Nacht zu Dienstag, 14. März, an geparkten Fahrzeugen an der Hardter Waldstraße zu schaffen gemacht. In einem Fall entwendeten sie aus einem Auto persönliche Dokumente und Kleidung. Die Polizei stellte kurz darauf drei Tatverdächtige. Gegen 0 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei verdächtige Personen an der ...

