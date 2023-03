Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei stellt Tatverdächtige nach Diebstahl aus PKW

Mönchengladbach (ots)

Mehrere Personen haben sich in der Nacht zu Dienstag, 14. März, an geparkten Fahrzeugen an der Hardter Waldstraße zu schaffen gemacht. In einem Fall entwendeten sie aus einem Auto persönliche Dokumente und Kleidung. Die Polizei stellte kurz darauf drei Tatverdächtige.

Gegen 0 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei verdächtige Personen an der Hardter Waldstraße. Die Gruppe bestehe aus acht Leuten und mache sich an geparkten Fahrzeugen zu schaffen. Unter anderen würden die Verdächtigen versuchen Autotüren zu öffnen. An einem Fahrzeug seien sie vermutlich erfolgreich gewesen. Anschließend seien drei Verdächtige in Richtung Hardter Waldtraße gelaufen, während sich weitere fünf in die entgegengesetzte Richtung, nach Hardt Zentrum bewegt hätten.

Vor Ort ermittelten die Beamten den Besitzer des betroffenen Fahrzeugs. Dieser gab kurz darauf an, dass aus seinem Auto persönliche Dokumente und Kleidungsstücke gestohlen wurden.

Eine parallel dazu eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Verdächtigen führte zum Erfolg. Im Bereich der Hardter Waldstraße stellte die Polizei drei Männer (24, 24, 20 Jahre), auf die die Zeugenbeschreibung passte. Bei einem 24-Jährigen stellten die Beamten die persönlichen Dokumente aus dem betroffenen Auto sicher. Diese übergaben sie im Anschluss dem Besitzer.

Da sich die drei Tatverdächtigen nicht ausweisen konnten, nahm die Polizei sie mit zur Wache. Dort stellten sie deren Identitäten fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließ die Polizei die Männer. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell