Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche an der Offenbachstraße

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag, 12. März, an der Offenbachstraße in Wickrath eingebrochen. Anwohner meldeten der Polizei einen vollendeten Einbruch sowie einen gescheiterten Einbruchsversuch an Einfamilienhäusern.

Die beiden Taten ereigneten sich zwischen Samstag, 11. März, 19.30 Uhr und Sonntag, 12. März, 11 Uhr. In einem Fall gelangten der oder die Täter über eine Terrassenüberdachung und durch ein Fenster in einen Raum im ersten Obergeschoss. Erbeutet wurden hier Bargeld und Schmuck.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegennimmt. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell