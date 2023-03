POL-MG: Einbruch in Bäckerei

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag, 9. März, zwischen 9 Uhr und 9.45 Uhr in eine Wohnung an der Grunewaldstraße eingebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand näherten sich die Täter zunächst der Rückseite des Gebäudes. Dort angekommen, öffneten sie gewaltsam ein Fenster und gelangten in die Innenräume. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung nach Wertgegenständen und entfernten sich ...

