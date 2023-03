POL-MG: 17-Jähriger nach Verkehrsunfall leicht verletzt - Transporterfahrer und Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots) - Bei einem Sturz aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Franz-Wamich-Straße hat ein 42-jähriger-Mann am Donnerstagmorgen, 9. März, schwere Verletzungen erlitten. Zeugen meldeten Polizei und Feuerwehr gegen 8.45 Uhr einen verletzten Mann vor einem Mehrfamilienhaus. Dieser sei zuvor aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss abgestürzt. Am Einsatzort versorgten ...

