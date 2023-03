Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 42-jähriger Mann nach Fenstersturz schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Sturz aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Franz-Wamich-Straße hat ein 42-jähriger-Mann am Donnerstagmorgen, 9. März, schwere Verletzungen erlitten.

Zeugen meldeten Polizei und Feuerwehr gegen 8.45 Uhr einen verletzten Mann vor einem Mehrfamilienhaus. Dieser sei zuvor aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss abgestürzt.

Am Einsatzort versorgten Rettungskräfte den am Boden liegenden 42-Jährigen medizinisch. Für den Weitertransport in ein Krankenhaus wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Dieser konnte witterungsbedingt nicht landen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten daraufhin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei nahm parallel die Ermittlungen zu den Umständen des Sturzgeschehens auf. Die Ermittler befragten hierzu unter anderem Zeugen. Außerdem nahm die Kriminalpolizei den Befund des Unfallortes auf und sicherte Spuren.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sind die Umstände des Sturzgeschehens als Unfall ohne Fremdeinwirkung zu bewerten. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell