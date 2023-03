Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kontrollen am Europaplatz: Zwei Männer vorläufig festgenommen - U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Bei Kontrollen im Bereich des Europaplatzes hat die Polizei am Mittwoch, 8. März, einen 38-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Gegen ihn besteht ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Mönchengladbach im Zusammenhang mit Rauschgiftkriminalität. Kurz darauf nahm die Polizei außerdem einen 47-jährigen Mann wegen illegalem Kokainhandel vorläufig fest.

Gegen 15 Uhr erkannten Polizeikräfte den per Haftbefehl gesuchten 38-Jährigen im Bereich der Busstiege. Er ist in der Vergangenheit diverse Male im Bereich des Europaplatzes polizeilich in Erscheinung getreten, weil er mit Drogen gehandelt hat. Unter Beteiligung von Kräften der Bundespolizei nahmen sie den Mann vorläufig fest. Anschließend brachten sie ihn zur Wache.

Gegen 15.40 Uhr beobachteten Polizeikräfte im Umfeld des Europaplatzes einen anderen Mann bei der mutmaßlichen Übergabe von Drogen an Dritte. Sie unterzogen ihn daraufhin einer Personenkontrolle. Die Polizei stellte bei ihm einen aufgekochten Kokainstein, verschreibungspflichtige Medikamente und Bargeld in szenetypischer Stückelung sicher. Für den Besitz der Medikamente konnte er zudem keine Berechtigung vorweisen. Die Polizei nahm den 47-Jährigen daraufhin wegen Drogenhandels vorläufig fest. Gegen seine mutmaßlichen "Kunden" leitete die Polizei Strafverfahren ein.

Nach Rücksprache und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach führte die Polizei den 47-Jährigen am Donnerstag, 9. März, einem Haftrichter vor. Dieser ordnete Untersuchungshaft für ihn an. Den 38-Jährigen führten sie ebenfalls einem Haftrichter vor, der die Untersuchungshaft verkündete.

Beiden Männern droht eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell