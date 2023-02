Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Kellerwohnung

Lustadt (ots)

Unbekannte Täter versuchten vergangenes Wochenende in Lustadt in eine Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Bei dem vergeblichen Versuch, die Eingangstüre aufzubrechen entstand Sachschaden. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell