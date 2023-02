Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Achtung - für Kurzentschlossene!

Edenkoben (ots)

Letzte Erinnerung an unseren Berufsinformationsabend bei der Polizeiinspektion Edenkoben. Am 07.02.23 um 18:30 Uhr ist es so weit. Unsere Einstellungsberater Polizeikommissar Schlicht und Polizeikommissar Laux freuen sich darauf, all eure Fragen zum Polizeiberuf zu beantworten. Wer an der kurzweiligen Veranstaltung teilnehmen will, sollte sich zeitnah unter piedenkoben.einstellungen@polizei.rlp.de anmelden.

