Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 75-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Auf der Kreuzung Martinstraße/ Matthiasstraße ist es am Donnerstag, 9. März, gegen 9.40 Uhr, zwischen einer 57-jährigen Autofahrerin und einem 75-jährigen Fahrradfahrer zu einem Unfall gekommen.

Die Frau befuhr die Matthiasstraße aus Richtung Neuhofstraße kommend. An der Kreuzung beabsichtigte sie nach links in die Matthiasstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von der Martinstraße kommenden 75-jährigen Fahrradfahrer, als dieser nach links in die Matthiasstraße abbiegen wollte.

Der 75-Jährige stürzte und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagenteam brachte den Mann in ein Krankenhaus. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell